Positive Bilanz

35.000 Besucher wollten bei der Innsbrucker Herbstmesse nicht nur schauen, sondern auch kaufen

Auch am Sonntag, dem letzten von fünf Tagen, war der Andrang auf der Innsbrucker Herbstmesse noch groß. Vertreten waren unter den BesucherInnen alle Altersgruppen aus sämtlichen Bezirken.
© Reinhard Fellner
Carmen Baumgartner-Pötz

Von Carmen Baumgartner-Pötz

Nach fünf Messetagen ist die 91. Innsbrucker Herbstmesse am Sonntag zu Ende gegangen. Nicht nur mit der Qualität der Aussteller, sondern auch mit dem Erlebnischarakter konnten die Veranstalter punkten. Die Besucherinnen und Besucher kamen aus allen Bezirken – auch zum Feiern.

