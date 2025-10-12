Tirol setzt auf Bewegung: Landesweite Initiative will Bevölkerung aktivieren

Eine Woche lang steht Tirol im Zeichen der Bewegung: Die Lebensraum Tirol Gruppe startet vom 18. bis 26. Oktober 2025 die Initiative „Gemeinsam bewegt Tirol“. Mit zahlreichen Veranstaltungen und einer digitalen Mitmach-Aktion sollen Tirolerinnen und Tiroler jeden Alters zu mehr Bewegung im Alltag motiviert werden.

Innsbruck – Die Zahlen sind alarmierend: Rund ein Drittel der Tiroler Bevölkerung treibt kaum Sport, etwa ein Fünftel bewegt sich im Alltag selten. Gleichzeitig nehmen bei jungen Menschen die Sitz- und Bildschirmzeiten zu. Genau hier setzt die Initiative der Lebensraum Tirol Gruppe an.

„Als Sportlandesrat ist es mir ein Anliegen, das Bewegungsland Tirol weiterzuentwickeln und die Tiroler Bevölkerung für einen gesunden, aktiven Lebensstil zu gewinnen“, betont Philip Wohlgemuth, Landeshauptmann-Stellvertreter und Sportlandesrat. „Mit der Initiative schaffen wir eine Plattform, auf der jede Bewegung zählt – unabhängig von Fitnesslevel, Alter und Sportart.“

Vielfältiges Programm in ganz Tirol

Die Bewegungswoche bietet an verschiedenen Standorten in Tirol niederschwellige Angebote. Los geht es am 18. Oktober mit einem Rad-Programm inklusive Fahrsicherheitstraining beim DEZ in Innsbruck. Am Folgetag steht eine Wanderung in Schwoich mit musikalischer Begleitung des Tiroler Musikers Manu Delago auf dem Programm.

Von 20. bis 23. Oktober macht die „Gemeinsam Bewegt Tirol Tour“ Station in Lienz, Kufstein, Innsbruck und Telfs. Den Abschluss bilden eine Ideenwerkstatt am 24. Oktober sowie die Teilnahme am Tag der Offenen Tür am Landhausplatz in Innsbruck am 26. Oktober.

Mitmachen und gewinnen

Herzstück der Initiative ist eine Mitmach-Aktion mit Gewinnspiel. „Wir laden alle ein, ihre Bewegungsmomente zu teilen – ob über Social Media oder unsere Website“, erklärt Projektleiter Andreas Klingler. Teilnehmen kann jeder, der sich bewegt und seinen Bewegungsmoment als Story oder Post auf Social Media teilt und dabei @lebensraum.tirol verlinkt. Auch für Menschen ohne Social-Media-Zugang gibt es Teilnahmemöglichkeiten über die Website www.bewegtes.tirol/gewinnspiel.

Martin Reiter, Geschäftsführer der Lebensraum Tirol Gruppe, unterstreicht die Bedeutung der Initiative: „Unser Ziel ist es, möglichst viele Menschen im Land zu motivieren, aktiv zu sein und ein Zeichen für Sport, Bewegung und Gesundheit im Alltag zu setzen.“