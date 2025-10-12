E-Biker im Zillertal stürzte in Straßengraben und wurde schwer verletzt

Finkenberg – Ein 50-jähriger E-Biker wurde am Sonntagnachmittag in Finkenberg schwer verletzt. Der Mann war gegen 17 Uhr auf der Zillertalstraße (B169) talauswärts unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über das Rad verlor. Er kam von der Fahrbahn ab und stürzte etwa fünf Meter über eine steile Böschung. Dort blieb er verletzt liegen, berichtet die Polizei.

Fußgänger sahen das E-Bike am Boden liegen und fanden den 50-Jährigen kurz darauf im Straßengraben. Der alarmierte Rettungsdienst und die Bergrettung Mayrhofen bargen den Mann. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber mit schweren Verletzungen am Kopf, an den Beinen und am Rücken in die Innsbrucker Klinik geflogen. Laut Polizei trug er zum Unfallzeitpunkt einen Helm.