In der Verlängerung
Sensation in Laibach: Haie durften sich in der ICE Hockey League über ein Lebenszeichen freuen
Sebastian Benker schnürte einen Doppelpack für den HC Innsbruck
© gepa
Von Tobias Waidhofer
Der HC Innsbruck gewann am Sonntagabend beim bisherigen Tabellenführer aus Slowenien.
