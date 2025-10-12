In der Verlängerung

Sensation in Laibach: Haie durften sich in der ICE Hockey League über ein Lebenszeichen freuen

Sebastian Benker schnürte einen Doppelpack für den HC Innsbruck
© gepa
Tobias Waidhofer

Von Tobias Waidhofer

Der HC Innsbruck gewann am Sonntagabend beim bisherigen Tabellenführer aus Slowenien.