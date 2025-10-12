Auffahrunfall mit drei Autos auf der Stubaitalstraße: 25-jähriger Lenker verletzt

Mieders – Bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos in Mieders wurde am Sonntag ein 25-jähriger Mann verletzt. Er war kurz vor 17 Uhr auf der Stubaitalstraße (B183) talauswärts unterwegs. Als ein Pkw vor ihm abbiegen wollte und deshalb abbremste, musste er anhalten. Eine nachkommende Autofahrerin dürfte das zu spät bemerkt haben: Sie fuhr auf den Pkw des 25-Jährigen auf, den es durch die Wucht auf das abbiegende Auto vor ihm schob.