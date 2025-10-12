- Überblick
Drei Profis erzählen
Süßes Comeback: Sauerteig erobert wieder die Brotöfen
© iStock
Von Andrea Wieser
Immer mehr Menschen verfallen dem Sauerteig, weil er etwas Magisches hat, naturbelassen ist und maximal entschleunigt. Drei Profis erzählen von ihren Erfahrungen.
