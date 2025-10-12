Trump erwägt Lieferung von Langstreckenraketen an Kiew

US-Präsident Donald Trump erwägt die Lieferung von Langstreckenraketen an die Ukraine. Er werde dem russischen Präsidenten Wladimir Putin möglicherweise mitteilen, dass er Kiew mit Tomahawk-Raketen beliefern werde, falls der Krieg nicht beendet werde, sagte Trump am Sonntagnachmittag (Ortszeit) in Washington. Er wolle sicherstellen, dass die Ukraine mit neuen Waffen versorgt werde. "Sie hätten gerne Tomahawks. Das ist ein Schritt nach vorne."

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor mitgeteilt, dass er zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen mit Trump gesprochen und dabei die Stärkung der Luftverteidigung, der Widerstandsfähigkeit und der Langstreckenfähigkeiten der Ukraine erörtert habe. "Wir haben auch viele Details im Zusammenhang mit dem Energiesektor besprochen", teilte Selenskyj auf der Plattform X mit. "Präsident Trump ist über alles, was passiert, gut informiert. Wir haben vereinbart, unseren Dialog fortzusetzen, und unsere Teams treffen ihre Vorbereitungen."