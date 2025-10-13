- Überblick
Kommentar
Gier, Macht und Millionen
Kommentarvon Michael Sprenger
Am Dienstag beginnt der erste Teil der gerichtlichen Aufarbeitung der Geschichte des gefallenen Investors René Benko. Bei der Milliarden-Pleite sollte es auch um eine Geschichte des Versagens der Politik, Banken und der Medien gehen.
