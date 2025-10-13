Eine Bühne für besondere Menschen: Das erwartet die Gäste bei der 28. RollOn-Gala

Zum 28. Mal findet heuer die Gala des Vereins RollOn Austria statt. Menschen mit Behinderungen teilen ihre Geschichten im Gespräch mit den ModeratorInnen.

Innsbruck – Wenn am kommenden Freitag (17. Oktober) die 28. RollOn-Gala stattfindet, ist das für Spitzenkoch Lorenz Maria Grießer ein besonderer Abend. „Eine solche große Veranstaltung ist eine große Herausforderung und Verantwortung, die aber auch Spaß macht. Es ist uns eine Herzensangelegenheit“, sagt der Chef von „Lorenz in der alten Mühle“ in Scharnitz. Mit seinem Team wird er das Menü zaubern: „Es wird herbstlich bunt, mit einem leichten asiatischen Einschlag“, sagt er.

Unterstützt werden die Küchenprofis, die wie alle Mitwirkenden ehrenamtlich im Einsatz sind, von der Zuckerbäckerschule St. Nikolaus. Den Service übernehmen – wie jedes Jahr – Schülerinnen und Schüler der Villa Blanka.

Niemand entscheidet sich für sein Schicksal – nicht die Behinderung grenzt aus, sondern die Umstände. Marianne Hengl (Obfrau RollOn Austria)

Mit der Gala richtet RollOn Austria den Blick auf die Realität von Menschen mit Behinderungen. Gerade jetzt, wo vielerorts gespart wird, sind sie von Kürzungen besonders betroffen. „Niemand entscheidet sich für sein Schicksal – nicht die Behinderung grenzt aus, sondern die Umstände. Werden hier Mittel gekürzt, gefährdet das unsere Existenz“, sagt Marianne Hengl, Obfrau von RollOn Austria.

Der Verein begleitet die Betroffenen, erzählt ihre Geschichten und kämpft für ihre Rechte. „Wir bauen Brücken zwischen Menschen mit und ohne Behinderung“, sagt RollOn-Obfrau-Stellvertreter Jurij Pfauser. Lea Frischmann wird auf der Bühne berichten, wie wertvoll das Netzwerk des Vereins für die Betroffenen und ihre Familien ist. Für heitere Momente sorgt Laurence Witasek. Der ehemalige Elisabethinum-Schüler bringt Humor und Selbstironie auf die Bühne.

Musikalische Höhepunkte

Durch den Abend führen ORF-Moderatorin Daniela Schmiderer und Sky-Sportreporter Luca Kielhauser. Die Musikkapelle Kaunertal, das HarpoSax Duo und Michael Hirte, der „Mann mit der Mundharmonika“, setzen die musikalischen Akzente.