Auto krachte in Beifahrerseite: 19-Jähriger bei Unfall in Brixen im Thale verletzt

Ein 19-Jähriger wurde am frühen Sonntagabend bei einem Unfall an einer Kreuzung in Brixen im Thale verletzt. Gegen 17.40 Uhr fuhr eine 19-Jährige zusammen mit ihrem gleichaltrigen Freund mit ihrem Wagen von der Dorfstraße kommend in Richtung Nordwesten, als der Pkw eines 57-Jährigen an der Kreuzung vor dem Haus Lauterbach 13 im rechten Winkel in die Beifahrerseite ihres Fahrzeugs prallte.

Der Aufprall war so heftig, dass das Auto der jungen Frau mehrere Meter weit geschleudert wurde und sich dabei um 90 Grad drehte, bevor es zum Stehen kam. Ihr Freund, der auf dem Beifahrersitz saß, erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde noch an der Unfallstelle von Rettungskräften erstversorgt, entschied sich aber, eigenständig einen Arzt aufzusuchen.