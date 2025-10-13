Stimmungsgarten TV lädt zum bunten Tiroler Volksmusikherbst ein

Der Countdown für zwei heimische Veranstaltungs-Highlights läuft: Am 17. Oktober gastiert die „Musizeit“ in Fügen und am 18. Oktober heißt es „Musikanten Ahoi“ am Achensee. Jede Menge Stars der volkstümlichen Musik haben ihr Kommen zugesagt.

Wer Volksmusik und Schlager liebt, sollte sich diese beiden Veranstaltungen nicht entgehen lassen:

„Musizeit“ in der Festhalle

Die Publikumslieblinge des ebenso jungen wie erfolgreichen Tiroler Musik-TV-Senders Stimmungsgarten TV (empfangbar über Astra, Livestream und in vielen Kabelnetzen) geben sich am Freitag, 17. Oktober, bei der TV-Sendung „Musizeit“ in der Festhalle Fügen und am 18. Oktober bei der dritten Ausgabe der musikalischen Schifffahrt am Achensee „Musikanten Ahoi“ die Klinke in die Hand. „Wir hoffen, viele Tirolerinnen und Tiroler in Fügen begrüßen zu dürfen, es soll eine coole Party werden, und es haben sich ja auch viele namhafte Interpreten angesagt“, meint Senderchef Matthias Rasinger voller Vorfreude.

Musikalisch mit dabei: Juhe aus Tirol, die Jungen Pseirer, Da Zillertaler und die Geigerin, die Salten Oberkrai­ner, der Original Almrauschklang, die Pagger Buam aus der Steiermark, die Fetzig’n aus dem Zillertal, der aktuelle Sommerhit-König Willly Pichay und Humorist Gaudimax Karl Baumgartner. Sie alle sorgen in Fügen ab 19 Uhr für Stimmung.

Moderiert wird der Abend gemeinsam vom Moderatorentrio Daniela Martinez, Hubert Trenkwalder und dem Steirer Daniel Düsenflitz.

Kommt mit an Bord!

Am Samstag, 18. Oktober, entert dann Stimmungsgarten TV gemeinsam mit seinen Fans zum dritten Mal in diesem Jahr die MS Achensee. Es wartet eine fröhliche Schiffsfahrt mit Unplugged-Livemusik von den Jungen Original Oberkrainern, dem Original Almrauschklang, den Tiroler Alpenkavalieren und Alexandra Schmied. Auch mit dabei: die Zillertaler Spitzbuam, Sonnwend, Florian Fesl und Ligist 3.

Diesmal wird auf zwei zusammenhängenden Schiffen gleichzeitig live musiziert, getanzt und natürlich auch gleich ein TV-Special abgedreht.

Jetzt Tickets sichern!

Tickets für die „Musizeit“ in Fügen können ab sofort unter Tel. +43/5238-515-44 oder per E-Mail an marketing@stimmungsgarten.tv reserviert werden. Tickets für „Musikanten Ahoi“ am Achensee gibt’s online oder unter Tel. +43/5243-5253. Restkarten für beide Veranstaltungen sind online oder an der Abendkassa erhältlich.