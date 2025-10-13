Nach Thatcher ging’s bergab: Der tiefe Sturz der britischen Tories

Die britischen Konservativen sind am 100. Geburtstag ihrer einstigen Premierministerin Margaret Thatcher drauf und dran, in die Bedeutungslosigkeit abzurutschen.

London – Dreht sich die „Eiserne Lady“ im Grab um? Was Margaret Thatcher von der aktuellen Situation ihrer Konservativen Partei halten würde, die Anfang der Woche in Manchester ihren Parteitag abhielt, bleibt Spekulation. Doch der Parteiveteran und ehemalige Brexit-Minister David Davis ist sich sicher, dass die frühere Premierministerin an ihrem 100. Geburtstag (13. Oktober) unter der Erde rotiert.

Herausforderung liegt auch im Wahlsystem

Die ehrwürdige Tory-Partei liegt in den Umfragen weit abgeschlagen hinter der rechtspopulistischen Reform-Partei und den regierenden Sozialdemokraten von Labour. Im britischen Direktwahlsystem, das auf der Rivalität von zwei großen Parteien basiert, könnte sich das für die Konservativen als schicksalhaft herausstellen.

Ich denke, die derzeitigen Reform-Wähler lassen sich kaum noch zurückgewinnen Anand Menon, Politologe am King‘s College

Die Partei, die wie keine andere die Geschicke des Landes im 20. Jahrhundert dominierte, steht davor, in die Bedeutungslosigkeit abzurutschen. „Die Konservativen könnten ihre Rolle als bedeutende Regierungspartei verlieren“, warnte jüngst Professor John Curtice von der Uni Strathclyde in Glasgow, der als Großbritanniens wichtigster Umfrageexperte gilt.

Farage zieht immer noch

Verloren haben sie ihre Wählerschaft vor allem an die Rechtspopulisten von Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage, der derzeit auf dem Kurs ist, nächster britischer Premier zu werden. Farage, der schon das Referendum um den EU-Austritt mit seinen Anti-Einwanderungs-Parolen anheizte, setzt weiter mit Erfolg auf das Thema Migration. Und er überzeugt nicht nur viele Wähler mit seinem Kurs. Während der Parteitag Anfang der Woche im Gange war, verkünden knapp zwei Dutzend konservative Gemeinderäte, dass sie zu Reform überlaufen.

Entsprechend fährt Tory-Chefin Kemi Badenoch Geschütze auf. „Wir müssen die Geisel der illegalen Migration nach Großbritannien bekämpfen und unsere Grenzen sichern“, poltert sie zum Auftakt des Parteitags. Sie kündigt an, 150.000 Menschen pro Jahr mit Methoden nach dem Vorbild der US-Migrationsbehörde ICE abzuschieben. Zudem will sie das Land aus der Europäische Menschenrechtskonvention führen, um zu verhindern, dass weiterhin Abschiebungen am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte scheitern.

Viele Wähler abgewandert

Dass die Konservativen ihren Platz an der Sonne wieder zurückerobern können, indem sie der Reform-Partei ausgerechnet bei deren wichtigstem Thema Konkurrenz machen, bezweifeln Experten. Kompetenz wird ihnen vor allem beim Thema Wirtschaft zugetraut. „Ich denke, die derzeitigen Reform-Wähler lassen sich kaum noch zurückgewinnen“, sagt Politik-Professor Anand Menon vom King‘s College London. Die Konservativen müssten eher versuchen, die Wähler von der anderen Seite des konservativen Spektrums anzusprechen, findet er. Gemeint sind pro-europäisch gesinnte Wähler aus der bürgerlichen Mitte.

Priti Patel, ehemalige Ministerin der Tories, mit Thatcher-Häferln beim Parteitag der Konservativen. © AFP/Ellis

Doch von ihnen hat sich die Partei schon weitgehend unter Boris Johnson verabschiedet, der mit einem kompromisslosen Brexit die EU-Skeptiker aus verschiedenen politischen Lagern hinter sich vereinte. Diese Wähler sind nun größtenteils zu Reform abgewandert. „Euer Problem ist jetzt, dass ihr im Grunde weder die pro-europäische noch die antieuropäische Position besetzt“, konstatierte Meinungsforscher Curtice beim Parteitag.

Kein Ausweg in Sicht

Der Ausweg? Bisher nicht in Sicht. Unterhielt man sich mit den Delegierten auf dem mäßig besuchten Parteitag, finden manche die Idee eines Pakts oder einer Koalition mit Farages Reform-Partei gar nicht so abwegig. Für Tory-Chefin Badenoch scheint das ein No-Go.

Euer Problem ist jetzt, dass ihr im Grunde weder die pro-europäische noch die anti-europäische Position besetzt John Curtice (Meinungsforscher) in Richtung Tories

Doch obwohl sie mit viel Applaus gefeiert wird, ist es zweifelhaft, ob Badenoch noch lange an der Spitze der Konservativen stehen wird. Ein Herausforderer steht schon in den Startlöchern: Ex-Staatssekretär für Migration Robert Jenrick will sich die Politik von US-Präsident Donald Trump zum Vorbild nehmen, wie er bei seiner Parteitagsrede deutlich machte. Er unterlag Badenoch vergangenes Jahr nur knapp im Rennen um die Parteiführung und gilt als aussichtsreichster Kandidat für ihre Nachfolge.