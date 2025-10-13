Besinnliches Weihnachtskonzert in Innsbruck unterstützt krebskranke Kinder

Am 18. Dezember 2025 verwandelt sich der Innsbrucker Dom zu St. Jakob in einen Ort vorweihnachtlicher Besinnung für den guten Zweck. Das Benefizkonzert „Weihnachten in den Bergen“ sammelt Spenden für die Nachsorge krebskranker Kinder. Heute beginnt der Kartenvorverkauf.

Innsbruck – Das schon traditionelle Konzert „Weihnachten in den Bergen“ vereint bekannte Tiroler Musiker, die mit ihren Darbietungen die Adventszeit musikalisch bereichern, aber nicht nur zur Unterhaltung. Die Veranstaltung am 18. Dezember 2025 im Innsbrucker Dom zu St. Jakob steht heuer ganz im Zeichen der Initiative „Jugend und Zukunft“ der Kinderkrebshilfe, die sich um die Nachsorge junger Patienten kümmert.

Unter den auftretenden Künstlern finden sich Formationen wie die Unterinntaler Soatnriss, die Familie Runggatscher mit ihrer Familienmusik und der Huber Dreigesang. Auch das Hornquartett des Tiroler Landeskonservatoriums und die Fallbach Musig werden das Publikum mit weihnachtlichen Klängen verzaubern.

Franz Posch mit den Organisatoren Martina und Georg Astenwald. © Michael Kristen

Mit dabei mit seiner Harmonika ist auch Franz Posch, dazu gesellen sich unter anderem Zitherspieler Harald Oberlechner sowie die Sopranistin Lea Bodner und Tenor Georg Astenwald. Durch den Abend führt Propst Jakob Bürgler, der das musikalische Programm mit besinnlichen Geschichten umrahmt.

Die Veranstalter hoffen auf zahlreiche Besucher, um möglichst viele Spenden für die wichtige Arbeit der Kinderkrebshilfe zu sammeln.