„Dschungelfieber“: Christian Moser-Sollmann präsentiert neuen Roman in Lienz

Der Kulturwissenschaftler, Kommunikationsexperte und Autor Christian Moser-Sollmann stellt seinen neuen Roman „Dschungelfieber“ in der Stadtbücherei Lienz vor.

Lienz – Die Stadtbücherei Lienz lädt am 7. November, 19 Uhr, zu einer literarischen Begegnung ein: Der Kulturwissenschaftler, Kommunikationsexperte und Autor Christian Moser-Sollmann stellt seinen neuen Roman „Dschungelfieber“ vor.

In „Dschungelfieber“ entführt Moser-Sollmann seine Leser*innen in das Wien der 1990er Jahre – in eine Zeit ohne Sperrstunden und Rauchverbote, geprägt von Clubkultur, Drum & Bass, Euphorie und Exzessen. Der Roman folgt den beiden Soziologiestudenten Smash und Mao, die einen Club gründen und den Aufstieg und Fall einer Nacht erleben – von Vorfreude über Höhenflug bis zum unvermeidlichen Kater. Mit Witz, Ironie und viel Gespür für Atmosphäre gelingt es dem Autor, eine ganze Ära literarisch einzufangen.

Der Anhang des Buches liefert zudem einen„Lektüreschlüssel zum Clubkultur-Idiom der Neunziger“ sowie eine Liste der„15 Jungle und Drum & Bass-Platten für die Ewigkeit“– ein spannendes Extra für alle, die in diese Zeit eintauchen möchten.

Christian Moser-Sollmann, 1972 in Lienz geboren und in Thurn aufgewachsen, ist Kulturwissenschaftler, Publizist und mehrfach ausgezeichneter Autor. Mit „Dschungelfieber“ legt er nach Romanen wie Blaue Schatten, Ohne WHAM! und ABBA und Noble Lügen ein weiteres Werk vor, das gesellschaftliche Themen mit literarischer Kraft verbindet.