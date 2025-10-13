Achtjährige durch Projektil eines Luftdruckgewehres am Bauch verletzt

Kaindorf an der Sulm – Zu einem Schussunfall ist es am Sonntagabend in der Südsteiermark gekommen. Eine Achtjährige solle laut Polizei zwischen die Zielscheibe und einen Mann mit Luftdruckgewehr gelaufen sein. Der 31-jährige Partner der Mutter des Kindes war hinter dem Haus mit Schießübungen beschäftigt. Das Mädchen erlitt Verletzungen am Bauch und wurde durch das Rote Kreuz erstversorgt. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Graz geflogen.