Achtjährige durch Projektil eines Luftdruckgewehres am Bauch verletzt
Kaindorf an der Sulm – Zu einem Schussunfall ist es am Sonntagabend in der Südsteiermark gekommen. Eine Achtjährige solle laut Polizei zwischen die Zielscheibe und einen Mann mit Luftdruckgewehr gelaufen sein. Der 31-jährige Partner der Mutter des Kindes war hinter dem Haus mit Schießübungen beschäftigt. Das Mädchen erlitt Verletzungen am Bauch und wurde durch das Rote Kreuz erstversorgt. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Graz geflogen.
Der Mann schoss hinter dem elterlichen Haus in Kaindorf an der Sulm (Bezirk Leibnitz) auf Zielscheiben. Gegen 17.15 Uhr ereignete sich der Schussunfall, als die Tochter seiner Lebensgefährtin versehentlich in die Schusslinie geriet. Das Luftdruckgewehr des 31-Jährigen wurde von der Polizei sichergestellt und gegen den Schützen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die Polizei erstellte Anzeige gegen ihn wegen fahrlässiger Körperverletzung. (APA, TT.com)