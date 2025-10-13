Die MARKTHALLE lädt am 16. Oktober zum 3. Marktfest ein

Entdecken Sie die köstliche Vielfalt: Der Besuch des Marktfests von 16 bis 22 Uhr wird ein Erlebnis für alle Sinne!

So bunt und vielfältig wie die Marktfamilie werden wir unser Fest gestalten. Ab 16 Uhr ist der Teppich ausgerollt und wir heißen unsere Gäste mit einem Begrüßungscocktail willkommen.

Die Rathaus Combo ist schon zum dritten Mal mit dabei und wird für tollen Jazz- und Dixie-Sound sorgen. Mit schwungvoller Volksmusik begleiten uns die jungen Beggl-Musikanten durch das Fest. Verkostungen der unterschiedlichsten Art bieten außerdem Hochgenuss und Gaumenfreuden. Mit einer urtypischen Tiroler Köstlichkeit werden die Seminarbäuerinnen unsere Gäste verwöhnen. Und für unsere kleinen Gäste wird „Malen & Basteln Mangott“ von 16 bis 20 Uhr ein Kreativ-Programm anbieten.

Begleiten das Fest von und mit besonderen Menschen musikalisch: die Rathaus Combo (l.) und die Beggl Musi.

Es bietet sich darüber hinaus die Gelegenheit, sich als Stammkunde:in registrieren zu lassen, um fortan in den Genuss von Aktionen, Informationen und Besonderheiten aus der Markthalle zu kommen. Jede neue Registrierung wird mit einem kleinen Geschenk honoriert.

Die Markthalle ist ein Ort des Dialogs und der authentischen Begegnung und nicht nur Umschlagplatz für frische Waren von höchster Qualität. Sie gilt als Treffpunkt für Feinschmecker und Freunde des Markthallenflairs. 110 Jahre währt die Geschichte der Markthalle, ein wahrlich identitätsstiftender Ort im Herzen der Stadt. Viele Kunden kommen regelmäßig, manche sogar mehrmals in der Woche und halten „ihrer“ Markthalle zum Teil seit Jahrzehnten die Treue.

Die Unternehmer:innen der Markthalle mit Petra Mariner freuen sich auf Ihren Besuch und tolle gemeinsame Stunden!