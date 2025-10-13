Elf Tiroler Großküchen reduzierten Lebensmittelabfall um 16 Prozent

Umweltlandesrat René Zumtobel ehrte in Rotholz vier Tiroler Betriebe für ihr Engagement gegen Lebensmittelverschwendung. Die teilnehmenden Einrichtungen sparen durchschnittlich 120.000 Euro pro Jahr durch gezielte Abfallvermeidung.

Rotholz - In Tiroler Großküchen wird weniger weggeworfen. Elf Partnerbetriebe der Initiative "United Against Waste" haben ihre Lebensmittelabfälle seit 2020 um durchschnittlich 16 Prozent reduziert. Die besten Betriebe wurden nun im Rahmen der Tiroler Aktionswoche gegen Lebensmittelverschwendung von Umweltlandesrat René Zumtobel ausgezeichnet.

"Der doppelte Mehrwert von verantwortungsvollem Umgang mit Lebensmitteln – die Schonung von natürlichen Ressourcen einerseits und die Kostenersparnis andererseits – rechnet sich", betonte Zumtobel bei der Ehrung in der Landwirtschaftlichen Landeslehranstalt Rotholz.

Soziale Dienste und St. Vinzenz Heim in Innsbruck geehrt

Urkunden erhielten die Innsbrucker Sozialen Dienste für ihre Wohnheime Hötting, Reichenau und Saggen. Auch das Heim St. Vinzenz in Innsbruck, das von Sodexo verpflegt wird, wurde als eines der besten Pflegeheime Österreichs ausgezeichnet. Zusätzlich erhielten zwei Standorte der Pensionsversicherung aus Salzburg Ehrungen.

Besonders beeindruckend: Das Rehazentrum Großgmain konnte seinen Verlustgrad von rund 25 Prozent auf nur noch 3 Prozent senken. Dies gelang durch Team-Workshops in der Küche, verbessertes Qualitätsmanagement und die Einführung verschiedener Portionsgrößen, die von den Patientinnen und Patienten selbst gewählt werden können.

LR René Zumtobel mit Vertretern der ausgezeichneten Wohnheime Hötting und Reichenau. © Franz Oss

Die Initiative "United Against Waste" unterstützt Großküchen mit dem Monitoring- und Managementsystem "MONEYTOR". Dieses hilft den Betrieben, ihre Lebensmittelabfälle kontinuierlich zu überwachen und mit anderen Standorten zu vergleichen. Österreichweit beteiligen sich bereits 242 Standorte an dem Programm, elf davon sind aus Tirol.

134.000 Tonnen vermeidbare Lebensmittelabfälle

Die Veranstaltung in Rotholz wurde bewusst auch für 20 Schülerinnen und Schülern der LLA Rotholz geöffnet, um das Bewusstsein für nachhaltige Lebensmittelverwendung bei künftigen Fachkräften zu schärfen.