Erster Schwazer Klimagipfel: Regionale Klimaschutz-Erfolge im Fokus

Am 14. Oktober wird das SZentrum Schwaz zum Treffpunkt für Klimaschützer aus dem ganzen Bezirk. Beim ersten Schwazer Klimagipfel präsentieren Gemeinden, Bildungseinrichtungen, Vereine und Unternehmen ihre Erfolge im Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz.

Die Veranstaltung, die von der Stadtgemeinde Schwaz, der Bezirkshauptmannschaft und dem Klimabündnis Tirol mit Unterstützung des Landes organisiert wird, steht unter dem Motto "Engagiert. Vernetzt. Wirksam. Für unseren Bezirk". Im Mittelpunkt steht dabei der regionale Austausch zu Klimaschutzmaßnahmen.

"In Zeiten knapper Budgets sind gemeinsame Lösungen, Netzwerke und Ideen wichtiger denn je", heißt es von den Organisatoren. Der Klimagipfel soll eine Plattform bieten, um Ressourcen zu bündeln, Wissen zu teilen und durch konkrete Beispiele zu inspirieren.

Eventinfos Datum: 14. Oktober 2025

14. Oktober 2025 Ort: SZentrum Schwaz, Knappensaal

SZentrum Schwaz, Knappensaal Uhrzeit: 19:00 - 21:00 Uhr

19:00 - 21:00 Uhr Veranstalter: Stadtgemeinde Schwaz, Bezirkshauptmannschaft Schwaz und Klimabündnis Tirol mit Unterstützung vom Land Tirol

Stadtgemeinde Schwaz, Bezirkshauptmannschaft Schwaz und Klimabündnis Tirol mit Unterstützung vom Land Tirol Eintritt: Frei zugänglich

Nach der Begrüßung durch René Zumtobel, Obmann des Klimabündnis Tirol und Landesrat für Umwelt und Klima, Victoria Weber, Bürgermeisterin der Stadt Schwaz, sowie Michael Brandl, Bezirkshauptmann und Obmann des Regionalmanagements Bezirk Schwaz, werden erfolgreiche Projekte aus der Region vorgestellt.

Vielfältige Klimaschutzprojekte aus dem Bezirk

Mehrere Gemeinden aus dem Bezirk Schwaz, darunter die Stadt Schwaz selbst sowie Stumm und Jenbach, werden ihre Klimaschutzprojekte präsentieren. Auch Bildungseinrichtungen wie die HTL Jenbach, das Bildungszentrum Terfens Dorf und die Volksschule Jenbach zeigen, wie sie Klimaschutz in den Schulalltag integrieren.

Die Wirtschaft ist ebenfalls vertreten: Adler Lacke, das Steudltenn Theaterfestival und das Biohotel Grafenast stellen ihre nachhaltigen Unternehmenskonzepte vor. Zusätzlich wird das Regionalmanagement Bezirk Schwaz seine klimarelevanten Themenschwerpunkte Mobilität, Energie und Kultur präsentieren.