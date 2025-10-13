Zahlreiche Diebstähle in Hall und Thaur: Mutmaßlicher Serientäter ausgeforscht

Die Tiroler Polizei hat einen Verdächtigen ausgeforscht, der für eine ganze Reihe an Diebstählen in Hall und Thaur verantwortlich sein soll. Dem 39-Jährigen werden insgesamt 21 Diebstähle im Zeitraum zwischen Mai und August angelastet. Der Mann soll vor allem teure Fahrräder aus Kellerabteilen und von Radständern gestohlen und diese dann weiterverkauft haben.