21 Fahrräder erbeutet
Zahlreiche Diebstähle in Hall und Thaur: Mutmaßlicher Serientäter ausgeforscht
Die Tiroler Polizei hat einen Verdächtigen ausgeforscht, der für eine ganze Reihe an Diebstählen in Hall und Thaur verantwortlich sein soll. Dem 39-Jährigen werden insgesamt 21 Diebstähle im Zeitraum zwischen Mai und August angelastet. Der Mann soll vor allem teure Fahrräder aus Kellerabteilen und von Radständern gestohlen und diese dann weiterverkauft haben.
Die Schadenshöhe ist laut Polizei unbekannt. Der Verdächtige wird auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)