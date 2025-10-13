21 Fahrräder erbeutet

Zahlreiche Diebstähle in Hall und Thaur: Mutmaßlicher Serientäter ausgeforscht

Die Tiroler Polizei hat einen Verdächtigen ausgeforscht, der für eine ganze Reihe an Diebstählen in Hall und Thaur verantwortlich sein soll. Dem 39-Jährigen werden insgesamt 21 Diebstähle im Zeitraum zwischen Mai und August angelastet. Der Mann soll vor allem teure Fahrräder aus Kellerabteilen und von Radständern gestohlen und diese dann weiterverkauft haben.

Die Schadenshöhe ist laut Polizei unbekannt. Der Verdächtige wird auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561