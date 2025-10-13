Vier Schwazer Gemeinden bei e5-Gala für Klimaschutz ausgezeichnet

Elf e's gingen an Aschau im Zillertal, Eben am Achensee, Jenbach und Tux für ihre Energieeffizienz-Projekte. Die Gemeinden leisten damit wichtige Beiträge zur Tiroler Energiewende.

Bei der diesjährigen e5-Gala im Innsbrucker Congress am wurden vier Gemeinden aus dem Bezirk Schwaz für ihre Klimaschutz-Maßnahmen ausgezeichnet. Aschau im Zillertal, Eben am Achensee und Jenbach erhielten jeweils drei e's, während Tux bei seinem ersten Audit mit zwei e's geehrt wurde.

Die ausgezeichneten Gemeinden überzeugen mit konkreten Projekten: Aschau im Zillertal produziert durch PV-Anlagen und Trinkwasserkraftwerke mehr Strom als für den Eigenbedarf nötig. Eben am Achensee punktet mit einem neuen Geh- und Radweg entlang des Sees. Jenbach hat seinen Bahnhof zu einer Drehscheibe nachhaltiger Mobilität ausgebaut. In Tux sind Volks- und Mittelschule als "Naturpark-Schulen" zertifiziert und setzen Schwerpunkte bei Energie und Klimaschutz.

21 Gemeinden stellten sich dem Audit

"Die e5-Gemeinden sind seit über 27 Jahren treibende Kräfte der Energiewende in Tirol", betonte Energielandesrat Josef Geisler bei der Veranstaltung. "Sie zeigen, wie Klimaschutz und Energieeffizienz nicht nur diskutiert, sondern gelebt werden – Tag für Tag, direkt vor Ort."

Insgesamt haben sich 2025 landesweit 21 Gemeinden dem Audit gestellt. Neben den Schwazer Gemeinden wurden unter anderem Brixlegg, Stams und Telfs mit vier e's sowie zwölf weitere Gemeinden mit zwei oder drei e's ausgezeichnet.

Das e5-Programm unterstützt Gemeinden bei der Modernisierung von Energieprozessen, der effizienteren Nutzung von Energie und dem verstärkten Einsatz erneuerbarer Energieträger. Die teilnehmenden Kommunen bilden e5-Teams und werden alle vier Jahre extern evaluiert – ähnlich dem Hauben-System bei Restaurants.