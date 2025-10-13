Tiroler Betroffener erzählt
Keine 50 und Demenz: „Die Diagnose war ein großer Schock“
Heilung gibt es bei der frontotemporalen Demenz keine. „Wir halten zusammen“, sagt Sandra als Ehefrau. Mit der Diagnose bleibt einem irgendwann nur die Akzeptanz. „Solange ich kann, will ich anderen erklären, was die Diagnose heißt“, sagt Raimund.
Mit 47 bekommt Raimund Oberschmid die Diagnose Demenz. Heute ist er 49. Noch gibt es in seinem Leben auch „gute Tage“. Diese will der Innsbrucker nutzen. Er hat ein Buch geschrieben.