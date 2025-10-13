Murmeltier, Rothirsch oder Mauswiesel? Die Wahl zum Tier des Jahres 2026 ist eingeläutet

Auch heuer lässt der Naturschutzbund wieder über das österreichische „Tier des Jahres“ abstimmen. Die drei diesjährigen Kandidaten eint, dass sie in ihrem Lebensraum immer stärker bedroht sind. Die Abstimmung läuft noch bis zum 2. November.

Salzburg, Wien – Der Naturschutzbund hat am Montag zur öffentlichen Wahl des „Tier des Jahres“ eingeladen. Zur Wahl stehen der Rothirsch, das Mauswiesel und das Alpenmurmeltier. Alle drei seien in ihrem Lebensraum immer wieder bedroht. Bis zum 2. November können die Stimmen abgegeben werden. Die Wahl findet auf der Homepage des Naturschutzbundes statt. Ein Überblick über die drei Kandidaten:

Der Rothirsch: der „König des Waldes“

Der Mensch verdrängte den Rothirsch von offenen Landschaften in den Wald. © Canva

Der Rothirsch ist laut der Organisation das größte dauerhaft heimische Wildtier in Österreich. Der landläufig gerne als „König des Waldes“ bezeichnete Rothirsch sei ursprünglich ein Bewohner halb offener Landschaften und in Europa aufgrund menschlicher Aktivitäten in die Wälder gedrängt worden. In Gebirgsregionen fühle er sich im Sommer auch oberhalb der Baumgrenze wohl. Anders als Rehe bilden Rothirsche Rudel, die ihnen Sicherheit geben. Die Größe der Rudel sei abhängig vom Lebensraum und von der Rotwilddichte. Besonders männliche Hirsche haben einen großen Raumbedarf, können weite Wanderungen zurücklegen und sorgen so für Genaustausch.

Das Mauswiesel: ein besonders kleiner Marder

Das Mauswiesel muss täglich mindestens ein Drittel seines Körpergewichts fressen. © Canva

Das Mauswiesel ist das kleinste Säugetier-fressende Raubtier der Welt. Die Tiere haben meist ganzjährig braunes Fell an der Oberseite und sind unten weißlich, nur im Hochgebirge und in manchen nördlichen Regionen färbt sich – ähnlich wie bei dem verwandten Hermelin – ihr ganzes Fell im Winter schneeweiß ein. Mauswiesel seien laut Naturschutzbund Einzelgänger und besetzen Territorien, in denen sie vorwiegend diverse Wühlmäuse jagen, doch auch andere Mausarten, Spitzmäuse, Vögel, Eidechsen, Insekten und Würmer. Sie jagen sowohl am Tag als auch in der Nacht und müssen täglich etwa ein Drittel ihres Körpergewichts zu sich nehmen, um zu überleben. Hauptlebensraum der winzigen Marder-Art seien offene Landschaften, naturnahe Wälder, intakte Hecken und extensive Landwirtschaftsflächen.

Das Murmeltier: der dicke Nager pfeift drauf

Das Murmeltier lebt in Familienverbänden oberhalb der Baumgrenze und ist das halbe Jahr im Winterschlaf. © Canva