Lebenshilfe-Chef warnt Mattle und Co: „Das ist strukturelle Gewalt gegen Behinderte“

Die Tiroler Lebenshilfe wird kommende Woche Leistungen für Behinderte auf das gesetzliche Mindestmaß reduzieren. Eine einschneidende Protestaktion, die verdeutlichen soll, wie sich die umstrittenen Kürzungspläne von VP und SP in Tirol künftig auf Betroffene und Angehörige auswirken werden. Lebenshilfe-Geschäftsführer Georg Willeit spricht von „politischem Unvermögen“.