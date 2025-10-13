Madeleine Joel & The Hildeguards bringen Knef-Klassiker nach Breitenwang

Zum 100. Geburtstag der unvergessenen Hildegard Knef und zum Abschluss der diesjährigen Kulturzeit präsentieren Madeleine Joel & The Hildeguards ihr Jubiläumsprogramm „Tapetenwechsel“ am 18. Oktober um 20 Uhr im VZ Breitenwang.

Breitenwang – Die Künstlerin Hildegard Knef hätte 2025 ihren 100. Geburtstag gefeiert. Zu diesem Anlass haben sich Madeleine Joel und ihre Formation „The Hildeguards“ etwas Besonderes vorgenommen: Sie lassen die zeitlosen Lieder der Knef in neuem Licht erstrahlen und holen sie ins musikalische Heute.

Für die frischen Arrangements zeichnet der amerikanische Pianist Robert Bargad verantwortlich, der den Knef-Klassikern einen zeitgemäßen Klang verleiht. Gemeinsam mit Herwig Gradischnig, Johannes Herrlich, Stefan Pista Bartus und Klemens Marktl bildet er die hochkarätige Begleitband für Sängerin Madeleine Joel.

Das Programm „Tapetenwechsel“ ist eine musikalische Hommage an eine der größten deutschen Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Hildegard Knef, die als Schauspielerin, Sängerin und Autorin internationale Erfolge feierte, hinterließ ein reiches musikalisches Erbe, das nun neu interpretiert wird.

Das Kulturforum Breitenwang und die Kulturinitiative Huanza laden gemeinsam zu diesem besonderen Konzertabend ein, der gleichzeitig den Abschluss der Kulturzeit 2025 markiert. Unter dem Motto „Happy Birthday, Hilde!“ können MusikliebhaberInnen einen Abend voller Erinnerungen und neuer musikalischer Entdeckungen erleben.