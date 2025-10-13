Kristoffersen hakt Wechsel zum ÖSV ab: „Es ist zu spät, um für Österreich zu fahren“

Traum-Hochzeit, Nationen-Wechsel, Kinder-Pläne: Im TT-Gespräch in Anif lässt Ski-Star Henrik Kristoffersen privat tiefer blicken. Der 31-jährige Norweger wollte heuer fast aufgeben und spricht über Motivations-Problemen. Nun fühlt er sich so stark wie nie.