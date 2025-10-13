Zwei Schnellzüge in der Slowakei kollidiert: Rund 100 Verletzte

Kosice – Bei einem Zusammenstoß zweier Schnellzüge in der Slowakei sind am Montag rund hundert Menschen verletzt worden. Das sagte Innenminister Matus Sutaj Estok der Nachrichtenagentur TASR. Tote wurden zunächst keine gemeldet. Mindestens zwei Menschen seien aber in kritischem Zustand, teilten die Rettungskräfte mit, die sich im Großeinsatz befanden. Gesundheitsminister Kamil Sasko kündigte an, sich persönlich zur Unglücksstelle zu begeben.

Der Zusammenstoß der beiden Personenzüge ereignete sich nahe dem Dorf Jablonov nad Turnou im Südosten der Slowakei, etwa 55 Kilometer westlich der Stadt Kosice. Nach vorläufigen Angaben des Innenministeriums war ein „menschlicher Fehler“ die Ursache. Ein Lokführer habe dem anderen vermutlich die Vorfahrt genommen.

Auf Fotos der slowakischen Polizei zeigt sich die Zerstörung des Zugs. © APA/AFP/Slovak Police via FB/HANDOUT

Lok und Waggon entgleist

Eine Lok und ein Waggon entgleisten, wie Rettungsdienste und lokale Medien berichteten. Der Rettungsdienst schickte zwei Hubschrauber und mehrere Krankenwagen zum Unfallort. In ersten Berichten war von mehr als 20 Verletzten unter etwa 80 Fahrgästen die Rede gewesen.