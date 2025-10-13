Dokumentation über Osttirols reiche Kunstszene: „Eggers Erben“ im Fernsehen

Eine neue Folge von „Erlebnis Österreich“ widmet sich der Kunstszene Osttirols. Die Dokumentation „Eggers Erben“ beleuchtet, wie der berühmte Maler Albin Egger-Lienz bis heute die Künstler*innen der Region prägt und warum der kleine Tiroler Bezirk eine erstaunliche Dichte an Kunstschaffenden hervorbringt.

Lienz – Die Bilder des expressionistischen Malers Albin Egger-Lienz erzielen bei Auktionen Millionenbeträge. Seine bekannten Werke wie „Totentanz“, „Bergmäher“ oder „Sämann“ haben die Kunstwelt weit über die Grenzen Tirols hinaus beeindruckt. Ein Großteil seiner Arbeiten ist heute in seiner Heimatstadt Lienz zu bewundern.

Die Dokumentation von Robert Hippacher und Markus Mayr geht der Frage nach, warum ausgerechnet der abgeschiedene Bezirk Lienz seit Generationen einen so fruchtbaren Boden für Maler*innen und Bildhauer*innen bietet. Vorgestellt werden etablierte Künstler wie Jos Pirkner, Hans Salcher und Michael Hedwig, aber auch weitere regionale Kunstschaffende sowie in der Ferne arbeitende Osttiroler*innen.

Der Film zeigt Osttirol in seiner landschaftlichen Schönheit und gleichzeitigen Abgeschiedenheit. Hippacher erkundet, wie dieser vermeintliche Randbezirk eine besondere künstlerische Kraft entwickelt hat und warum es auch heute nicht an Nachwuchstalenten mangelt, die das Erbe Egger-Lienz' in ihrer künstlerischen DNA tragen.

