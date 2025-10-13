Zwischen Himmel und Terminkalender: Ordensleiterin spricht über Alltag und Balance

Die Generaloberin der Barmherzigen Schwestern des Heiligen Vinzenz von Paul, Barbara Flad, referiert am Mittwoch in Bichlbach. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Zu Gast bei der Zunft“ gibt die promovierte Theologin Einblicke in ihren Alltag zwischen spiritueller Berufung und Management.

Bichlbach – Die gebürtige Münchnerin leitet seit Anfang des Jahres die in Zams beheimatete Kongregation und trägt damit die Verantwortung für die gesamte Schwesterngemeinschaft sowie deren zahlreiche Einrichtungen in den Bereichen Bildung sowie Gesundheits- und Sozialwesen. Unter dem Titel „Zwischen Himmel und Terminkalender“ spricht sie über die Herausforderungen ihrer Position, die sie selbst als „Generaloberin, Konzernchefin und Gottsucherin“ beschreibt.

Flads Lebensweg ist bemerkenswert: Nach Studienabschlüssen in Sozialer Arbeit und Katholischer Theologie sowie Auslandserfahrungen in England und Peru entschied sie sich 2005, im Alter von 28 Jahren, für den Eintritt in den Orden. Nach ihrer Ordensausbildung war sie als Seelsorgerin und Hausoberin im Krankenhaus St. Vinzenz in Zams tätig. 2021 promovierte sie zur Doktorin der Philosophie im Fachbereich Palliative Care.

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 15. Oktober, um 19 Uhr im Dorfheim Bichlbach statt. Nach dem Vortrag haben die BesucherInnen die Möglichkeit, bei einer Jause ins Gespräch zu kommen und Gedanken auszutauschen.