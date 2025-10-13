Neues Ehrenmitglied beim Trachtenverein d‘ Koasara in Kufstein

Bei einer feierlichen Veranstaltung im Vereinsheim auf der Festung Kufstein wurde Peter Obexer zum Ehrenmitglied des Trachtenvereins d' Koasara ernannt.

Die Ehrung fand im Rahmen einer Feier statt, bei der zahlreiche verdiente Mitglieder des Vereins ausgezeichnet wurden. Die von den Schriftführerinnen vorgetragenen Laudationes bildeten den festlichen Rahmen für die Ehrungen. Der Höhepunkt des Abends war die Aufnahme von Peter Obexer in die Riege der Ehrenmitglieder des Trachtenvereins.

Neben dieser besonderen Auszeichnung wurden weitere langjährige und verdiente Mitglieder geehrt. Das Ehrenzeichen in Silber erhielten Loisi Siedler, Doris Grießer und Elisabeth Gruber für ihre Verdienste um den Verein.

Für ihre langjährige Treue zum Trachtenverein wurden weitere Mitglieder mit dem Latschenzweig des Landestrachtenverbandes (LTV) ausgezeichnet: Waltraud Innerkofler erhielt für 60 Jahre Mitgliedschaft den silbernen Latschenzweig mit Granat, während Johanna Atzl für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit mit dem silbernen Latschenzweig geehrt wurde.

Der bronzene Latschenzweig des LTV für 25-jährige Mitgliedschaft ging an Markus Ortlieb, Thomas Suchan, Tanja Panradl, Stephan Gogl, Eva-Maria Gogl und Sabine Gruber.