Großübung in Hochfilzen: Einsatzkräfte probten gemeinsam Ernstfälle

Über 340 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Bergrettung nahmen an der Bezirksausbildungsübung am TÜPL Hochfilzen teil. Es wurden verschiedene Szenarien, von Großbränden bis zu Menschenrettungen, geübt.

Hochfilzen – Die Bezirksausbildungsübung (BABÜ) am vergangenen Samstag, dem 11. Oktober 2025, bot den Einsatzkräften ein breites Spektrum an Herausforderungen. Insgesamt wurden 57 Übungen durchgeführt, darunter Großbrände, Verkehrsunfälle, Menschenrettungen und Bodenbrandbekämpfung nach einem Waldbrand. Die Szenarien wurden mehrfach angefahren, um möglichst vielen Einsatzteams die Teilnahme zu ermöglichen.

Unter Beobachtung

Die Übungen fanden unter den wachsamen Augen von Experten statt. Mitglieder der Berufsfeuerwehren München und Innsbruck sowie Feuerwehrfunktionäre aus Tirol und Salzburg beobachteten und beurteilten die Einsatzabläufe. Ihre Expertise trug dazu bei, wertvolles Feedback für die teilnehmenden Einheiten zu liefern.

Parallel zur Hauptübung fand am TÜPL (Truppenübungsplatz) auch eine Flugretterausbildung statt, an der Spezialisten aus den Bezirken Kitzbühel und Lienz teilnahmen. Diese Kombination verschiedener Ausbildungsmodule unterstreicht die Bedeutung der Veranstaltung für die Einsatzbereitschaft der Rettungskräfte in der Region.

Über 340 Teilnehmer

Die beeindruckende Dimension der Übung zeigte sich in den Zahlen: Über 340 Personen von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Bergrettung waren mit 37 Fahrzeugen im Einsatz, um die verschiedenen Szenarien zu bewältigen.

Das Bezirksfeuerwehrkommando bedankte sich beim Österreichischen Bundesheer, insbesondere beim TÜPL-Kommandanten Oberst Thomas Abfalter und seinem Team für die Unterstützung bei der Durchführung der Großübung. Auch der Volksbühne Hochfilzen wurde für ihren Beitrag gedankt.

Besondere Anerkennung galt dem Vorbereitungsteam unter der Leitung der Abschnittskommandanten für die Ausarbeitung der realistischen Übungsszenarien sowie dem Beobachterteam für ihre fachkundige Beurteilung. Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz Bezirk Kitzbühel wurde ebenfalls hervorgehoben.