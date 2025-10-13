Arbeiten, wo Mitgefühl zählt

Von der ersten Anstellung bis zur Stationsleitung – Elisabeth Eller blickt auf drei Jahrzehnte in der Pflege zurück und zeigt, worauf es wirklich ankommt: Empathie, Mitgefühl und lebenslanges Lernen.

Von Johanna Muro

Auf insgesamt 35 Dienstjahre blickt Elisabeth Eller heute stolz zurück: „Rückblickend ist mir das schon recht gut gelungen – die empathische Arbeit mit Menschen ist etwas, was ich immer sehr gerne gemacht habe.“ Die frisch pensionierte Stationsleiterin der Landes-Pflegeklinik Tirol hat schon früh die Begeisterung für den Beruf entwickelt und fing gleich nach der Schule an, in der Pflege zu arbeiten: „Schon meine Mutter wäre gerne Pflegerin geworden, deshalb war das auch schon immer mein Traum und ich wusste, dass ich das gut kann“, erzählt Eller. Im Jahr 1990 begann sie eine Diplomausbildung im psychiatrischen Krankenhaus in Hall – als Mutter einer kleinen Tochter sei ihr hier besonders eine feste Anstellung wichtig gewesen. Nach Abschluss der Ausbildung folgte eine Sonderausbildung zur Kontinenz- und Stomaberatung, einem Bereich, der gerade für psychiatrische Patienten von Bedeutung war, und bereits in dieser Ausbildung war im Gespräch, dass Eller bald auch die Stationsleitung übernehmen sollte.

„Nach einer Umstrukturierung der Stationen waren wir im Bereich zwischen einem Akutspital und einem Pflegeheim angesiedelt – bei uns waren also viele herausfordernde Klienten mit hohem Pflegeanteil, die nirgends anders versorgt werden können. Das war ein sehr spannendes Arbeitsfeld“, erklärt Eller.

Fokus auf die Teamarbeit

In ihrer langjährigen Arbeit als Stationsleiterin hat sie stets darauf geachtet, weiterhin in der Pflege mitzuarbeiten und nie den direkten Kontakt zum Patienten zu verlieren. Besonders bei herausfordernden Patienten legt Eller viel Wert auf enge Zusammenarbeit: „In schwierigen Situationen haben wir multiprofessionelle Fallbesprechungen im Team durchgeführt. Gemeinsam konnten wir immer eine gute Lösung für den Patienten und für uns finden“, erklärt Eller. Sie erinnert sich gerne an die Arbeit im Team zurück – trotz kleiner, alltäglicher Schwierigkeiten habe sie sich immer auf ihre Mitarbeiter verlassen können. „Eigentlich hat mein Team immer am besten gearbeitet, wenn ich nicht da war“, scherzt Eller und führt aus: „Wir saßen alle in einem Boot und haben gemeinsam gerudert. Auch auf meine Stellvertreter konnte ich, wenn ich im Urlaub war, blind vertrauen und habe ihre Entscheidungen nie hinterfragt. Ich hatte auch immer tolle Chefs, die mich unterstützt haben, sie haben mich agieren lassen und meine Meinung wurde gehört.“

Besonders viel Wert wurde auf die Zusammenarbeit im Team gelegt. © Christina Kober

Ein gutes Netzwerk und tolle Kollegen waren für sie in der Arbeit sehr viel wert. Außerdem haben die Rahmenbedingungen auf der Station gestimmt: „Wir waren immer gut ausgestattet, hatten ausreichend und ordentliche Pflegematerialien zur Verfügung. Ich musste nie um Selbstverständliches kämpfen und so wertvolle Ressourcen verschwenden“, betont Eller.

Immer weiterbilden

Ihr ist außerdem wichtig, sich immer weiterzubilden und nicht stehen zu bleiben: „Fort- und Weiterbildungen wie eine Deeskalationsschulung zum Beispiel geben einem die richtigen Werkzeuge an die Hand. Das gibt viel Selbstvertrauen im Arbeitsalltag und man tut sich in schwierigen Situationen etwas leichter.“ Dabei ging Eller mit gutem Beispiel voran: Nach der Studienberechtigungsprüfung studierte sie berufsbegleitend Pflegemanagement im Bachelor und Master an der UMIT in Hall in Tirol und absolvierte 2016 den Masterabschluss. „Mir ist wichtig, mit Wissen voranzugehen und nicht nur auf meine Intuition zu hören. Das habe ich auch meinen Mitarbeitern immer vermittelt und sie motiviert, Weiterbildungsmöglichkeiten wahrzunehmen“, so Eller.

„Es ist wichtig, auf Basis von Wissen zu handeln und sich nicht nur auf die Intuition zu verlassen.“ Elisabeth Eller, pensionierte Stationsleiterin

Ein berufsbegleitendes Studium kann sowohl zeitlich als auch finanziell für viele Pflegekräfte heraus­fordernd sein, weshalb sie besonders für die Unterstützung ihrer Vorgesetzten dankbar war und auch selbst versucht, Mitarbeiter dahingehend zu unterstützen. Als Expertin für komplementäre Gesundheitspflege weiß Eller, wie wichtig Fortbildungen zu Themen wie Therapeutic Touch sein können: „Eine Berührung und entsprechende mitfühlende Worte beruhigen oft viel schneller als der Gang zum Medikamentenschrank.“ Eller betont außerdem, dass nicht nur Klienten von Weiterbildungsmöglichkeiten profitieren können: Mit Fortbildungen zu Themen wie Aromapflege, Ohrakupunktur oder Therapeutic Touch könnten sich auch die Mitarbeiter selbst besser kennenlernen und gegenseitig unterstützen. Diese ganzheitlichen Ansätze vermitteln Konzepte wie Self Care und verbessern so auch das Arbeitsumfeld.

Elisabeth Eller motiviert ihre Mitarbeiter, sich weiterzubilden. © Christina Kober

Leidenschaft für die Pflege

Nun steht ein neues Kapitel vor der Tür: Im November beginnt Eller eine Ausbildung zur Yogalehrerin – nicht unbedingt, um anschließend auch zu praktizieren, sondern um selbst etwas dazuzulernen und sich etwas Gutes zu tun. Außerdem ist sie weiterhin im Vorstand der ÖGKOP tätig und bietet Therapeutic Touch Interventionen und NADA Gruppenmeetings bei Klienten und Pflegenden in der Landes-Pflegeklinik an.