Streit spitzt sich zu

Kürzungen in Behindertenhilfe: Lebenshilfe plant harten Protest, VP kontert

Lebenshilfe-Geschäftsführer Georg Willeit ging am Montag in die Offensive: Mit einer Protestaktion wehrt man sich gegen Budgetkürzungen.
Manfred Mitterwachauer

Als Protest gegen die drohenden Millionen-Kürzungen von VP und SP in der Behindertenhilfe, wird die Lebenshilfe vom 20. bis 24. Oktober Leistungen für KlientInnen auf gesetzliches Mindestmaß zurückfahren. Die VP sieht indes angesichts der Lebenshilfe-Zahlen keinen Grund für Aufgeregtheit oder Leistungseinschränkungen.