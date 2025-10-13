Kürzungen in Behindertenhilfe: Lebenshilfe plant harten Protest, VP kontert

Als Protest gegen die drohenden Millionen-Kürzungen von VP und SP in der Behindertenhilfe, wird die Lebenshilfe vom 20. bis 24. Oktober Leistungen für KlientInnen auf gesetzliches Mindestmaß zurückfahren. Die VP sieht indes angesichts der Lebenshilfe-Zahlen keinen Grund für Aufgeregtheit oder Leistungseinschränkungen.