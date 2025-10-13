Ursache unbekannt

Auto streifte in Lienz Fußgängerin: 76-Jährige verletzt ins Krankenhaus eingeliefert

Lienz – Eine 76-jährige Fußgängerin ist am Montag in Lienz von einem Auto gestreift und zu Sturz gebracht worden. Laut Polizei geschah der Vorfall gegen 10 Uhr an einer Gemeindestraßenkreuzung. Warum der 78-jährige Pkw-Lenker die Passantin erfasste, ist unbekannt.

Die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung vor Ort mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Lienz unterwegs:

Catharina Oblasser

Catharina Oblasser

+4350403 3046