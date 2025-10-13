Auto streifte in Lienz Fußgängerin: 76-Jährige verletzt ins Krankenhaus eingeliefert

Lienz – Eine 76-jährige Fußgängerin ist am Montag in Lienz von einem Auto gestreift und zu Sturz gebracht worden. Laut Polizei geschah der Vorfall gegen 10 Uhr an einer Gemeindestraßenkreuzung. Warum der 78-jährige Pkw-Lenker die Passantin erfasste, ist unbekannt.