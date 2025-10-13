Weitere Übergaben geplant
Bisher zwei tote Hamas-Geiseln an Rotes Kreuz übergeben
Gaza, Jerusalem – Nach der Rückkehr der 20 letzten überlebenden Geiseln aus dem Gazastreifen nach Israel hat nach Angaben der israelischen Armee die Übergabe der toten Geiseln begonnen. Zwei Särge mit Leichen seien dem Roten Kreuz übergeben worden, teilte ein Armeesprecher mit.
Die sterblichen Überreste würden nun zu Armeevertretern im Gazastreifen transportiert, anschließend solle die Übergabe zweier weiterer toter Geiseln stattfinden. Indes entließ Israel 1968 Palästinenser aus der Haft. (APA/AFP)
