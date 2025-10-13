Außenseiter bei der WM: Kap Verde schreibt sein eigenes Fußball-Märchen

Zum ersten Mal in der Fußball-Geschichte qualifizierte sich der afrikanische Inselstaat Kap Verde für eine Weltmeisterschaft.

Praia ‒ Fußball-Außenseiter Kap Verde hat sich zum ersten Mal für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Der Inselstaat vor der Westküste von Afrika machte die Teilnahme am Montag mit einem 3:0 (0:0) gegen Eswatini (früher Swasiland) perfekt. Gemessen an der Einwohnerzahl wird Kap Verde zum zweitkleinsten Teilnehmer der WM-Geschichte werden - nach Island, das 2018 in Russland debütiert hatte.

Das Team von Nationalcoach Pedro Leitao Brito - Spitzname Bubista - legte mit einem 1:0 über Favorit Kamerun im September den Grundstein für die erfolgreiche Qualifikation. Die Mannschaft besteht weitgehend aus unbekannten Profis, bekanntester Spieler ist Innenverteidiger Logan Costa, der beim FC Villarreal spielt und derzeit nach einem Kreuzbandriss fehlt.