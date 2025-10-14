Ende der Sommerzeit - "Aus" der Zeitumstellung kein Thema

In der Nacht auf 26. Oktober werden in Österreich und den anderen Mitgliedsstaaten der EU die Uhren wieder um eine Stunde zurückgestellt. Um 3.00 Uhr geht die Sommerzeit zu Ende und wird von der Normalzeit abgelöst, die auch gerne Winterzeit genannt wird. Zwar hat das Europäische Parlament schon 2019 das "Aus" der Zeitumstellung beschlossen, umgesetzt wurde das Vorhaben bisher aber nicht. Vielmehr ist ein Ende der Zeitumstellungspraxis nicht absehbar.

Damit es dazu kommen könnte, müsste sich nämlich eine qualifizierte Mehrheit der EU-Mitgliedsländer dafür entscheiden. Da allerdings die Interessen und die Absichten der Nationen in der Frage deutlich auseinander gehen, gibt es auf dem Weg zur Abschaffung der Sommerzeit keinen Fortschritt. Aktuell werde an dem Thema nicht gearbeitet, sagte der zuständige Sprecher des Europäischen Rates auf APA-Anfrage. Zuletzt sei die Zeitumstellung auf Ebene des Europäischen Rats im ersten Halbjahr 2025 kurz erwähnt worden, "konkrete Schritte wurden aber nicht gesetzt", so der Sprecher.

Solange es auf EU-Ebene keine neue Regelung bezüglich der Zeitumstellung gibt, geht es damit einfach weiter - am letzten März-Wochenende eines Jahres wird auf die Sommerzeit gewechselt, am letzten Oktober-Wochenende werden die Uhren wieder zurückgedreht. Angesichts der aktuellen politischen Lage sei es "wahrscheinlich, dass es so weitergeht", sagte der Sprecher.

Eingeführt wurde die Sommerzeit 1973 in Europa anlässlich der Ölkrise und mit dem Hintergrund, Energie zu sparen. Mit der Zeitverschiebung sollte eine Stunde Tageslicht für Unternehmen und Haushalte gewonnen werden. Frankreich machte damals den Anfang.