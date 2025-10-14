Kommentar

Der Tag danach

Christian Jentsch

Kommentar von Christian Jentsch

Nach der Freilassung aller Geiseln herrscht in Israel Jubelstimmung. Und die von Elend und Hunger gepeinigten Palästinenser in Gaza schöpfen wieder Hoffnung. Trump spricht von einer neuen Ära. Nun gilt es, die Chance zu nutzen.