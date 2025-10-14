- Überblick
Kommentar
Der Tag danach
Kommentarvon Christian Jentsch
Nach der Freilassung aller Geiseln herrscht in Israel Jubelstimmung. Und die von Elend und Hunger gepeinigten Palästinenser in Gaza schöpfen wieder Hoffnung. Trump spricht von einer neuen Ära. Nun gilt es, die Chance zu nutzen.
