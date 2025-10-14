Fahrschüler in Völs unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt
Ein 17-jähriger Fahrschüler wurde am Montagabend auf der A12 bei Völs von der Polizei kontrolliert – und zeigte dabei eindeutige Anzeichen einer Beeinträchtigung durch Suchtmittel.
Ein 17-jähriger Bursche war gegen 18.10 Uhr im Rahmen einer Fahrstunde mit einem Fahrschulauto auf der A12 bei Völs in westlicher Richtung unterwegs, als eine Polizeistreife beim Überholen auffälliges Verhalten bemerkte. An der Abfahrt Völs/Kranebitten wurde der Wagen gestoppt und kontrolliert. Da der 17-Jährige den Drogentest verweigerte, wurde er zum Amtsarzt gebracht.
Dieser stellte eine erhebliche Beeinträchtigung durch Suchtmittel fest. Dem Fahrschüler, der bereits einen Führerschein für Mopeds und Leichtmotorräder besitzt, wurde dieser vorläufig abgenommen. Der Fahrlehrer, der auf dem Beifahrersitz saß, setzte die Fahrt anschließend alleine fort. Der junge Lenker wird angezeigt. (TT.com)