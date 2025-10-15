Urteil ist gefallen

Teils schuldig: René Benko im ersten Prozess zu Haftstrafe verurteilt

Klara Hürlimann

Der gefallene Tiroler Signa-Gründer René Benko fasste am Mittwoch im Rahmen eines ersten Strafprozesses in Innsbruck wegen betrügerischer Krida eine Haftstrafe aus.