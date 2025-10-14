Grundlegende Probleme bleiben

Fragiles Ökosystem: Verschnaufpause für Piburger See wegen regnerischem Sommer

Sollten sich die Menschen nicht daran halten, ausschließlich die Badeanstalt zu nutzen, müsse man über Verbote nachdenken, sagt Bürgermeister Falkner.
© Ötztal Tourismus/Christoph Nösig

Weniger Badegäste, vorerst stabilisierte Wasserqualität: Nach Jahren zunehmender Belastung konnte sich das fragile Ökosystem am Piburger See im Regensommer 2025 kurzfristig erholen. Doch die grundlegenden Probleme bleiben bestehen.

