Countdown für Benko-Prozess in Innsbruck: Erste Medien sammeln sich vor Landesgericht

Um 6.30 Uhr fanden sich erste MedienvertreterInnen vor dem Innsbrucker Landesgericht ein.
Heute und morgen steht das Innsbrucker Landesgericht im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit: René Benko, der einstige Tiroler Immobilien-Tycoon, muss sich dort vor Gericht verantworten. Das mediale Interesse ist gewaltig – über 70 nationale und internationale Medienvertreter haben sich für den wohl spektakulärsten Prozess des Jahres angemeldet.

