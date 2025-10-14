Countdown für Benko-Prozess in Innsbruck: Großer Medienandrang, Platzkarten rasch vergeben

Heute und morgen steht das Innsbrucker Landesgericht im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit: René Benko, der einstige Tiroler Immobilien-Tycoon, muss sich dort vor Gericht verantworten. Das mediale Interesse ist gewaltig – über 70 nationale und internationale Medienvertreter haben sich für den wohl spektakulärsten Prozess des Jahres angemeldet.