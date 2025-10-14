„Ich hätte mir das gerne angeschaut": Viele Schaulustige wollten zu Benko-Prozess

René Benko, der einstige Tiroler Immobilien-Tycoon, muss sich heute und morgen am Innsbrucker Landesgericht verantworten. Das mediale Interesse ist gewaltig – über 70 nationale und internationale Medienvertreter haben sich angemeldet. Es gab nur zehn Plätze für die Öffentlichkeit. Deshalb standen die ersten bereits vor dem Landesgericht, als es noch stockdunkel war. Nicht alle bekamen einen Platz.