„Gemeinsam Bewegt Tirol“: Eine Woche, die ganz Tirol in Bewegung bringt
Tirol kommt in Bewegung: Vom 18. bis zum 26. Oktober 2025 ruft die Lebensraum Tirol Gruppe mit der Initiative „Gemeinsam Bewegt Tirol“ zur aktiven Alltagsgestaltung auf – ohne Leistungsdruck und unabhängig vom Alter.
Die Bewegungswoche findet an zahlreichen Orten in ganz Tirol statt und bietet den Menschen direkt vor Ort Bewegungsimpulse. Jede und jeder kann mitmachen – sei es beim Spazierengehen, Radfahren, Wandern oder bei Bewegungsmomenten. Im Mittelpunkt dieser Kampagne steht eine digitale Mitmach-Aktion mit einem großen Gewinnspiel.
„Die Lebensraum Tirol Gruppe gestaltet Tirol aktiv als lebenswerten, vitalen und zukunftsfähigen Lebensraum und positioniert das Land durch gebündelte Kräfte als resiliente Region – dabei spielen Sport und Bewegung eine zentrale Rolle. Rund ein Drittel der Bevölkerung treibt kaum Sport und etwa ein Fünftel bewegt sich im Alltag nur sehr selten – und genau da setzt die Initiative an. Unser Ziel ist es, möglichst vielen Menschen im Land zu motivieren, aktiv zu sein und ein starkes Zeichen für Bewegung und Gesundheit im Alltag zu setzen“, betont Martin Reiter, Geschäftsführer der Lebensraum Tirol Gruppe.
Bewegung zählt und wird belohnt
Vom 18. bis zum 26. Oktober lädt die Bewegungswoche mit einfachen, interaktiven Mitmach-Stationen im ganzen Land dazu ein, Bewegung direkt und unkompliziert in den Alltag zu bringen. Durch das Teilen persönlicher Bewegungsmomente zur Teilnahme am Gewinnspiel zeigen Menschen, wie vielfältig und unkompliziert Bewegung sein kann und dass jede Form des Aktivseins zählt. Mitmachen ist dabei ganz einfach: Wer sich bewegt, kann einen Beitrag bzw. eine Story des Bewegungsmomentes auf den Social-Media-Kanälen Instagram und Facebook teilen und die @lebensraum.tirol verlinken. Auch für Menschen ohne Social-Media-Zugang werden einfache Teilnahmemöglichkeiten auf www.bewegtes.tirol/gewinnspiel geschaffen.
Die Bewegungswoche bringt Motivation dorthin, wo Menschen sind: interaktive Mitmach-Stationen, einfache Übungen und viel Ansporn, Bewegung unkompliziert in den Tag zu integrieren. Ob neu gestartet oder bereits aktiv – die Angebote sind niederschwellig, machen sofort Spaß und wirken. Regelmäßige Bewegung stärkt das Immunsystem und die Psyche, baut Stress ab und hebt die Stimmung.
„Gemeinsam bewegt Tirol“-Tourstopps
Gemeinsam Radln
Innsbruck (DEZ Glashaus), Samstag, 18. Oktober, ab 10 Uhr
Gemeinsam Wandern
Schwoich/Treffpunkt Brauerei Bierol, Sonntag, 19. Oktober, ab 10 Uhr
„Gemeinsam Bewegt Tirol“-Tour
Lienz/Hauptplatz, Montag, 20. Oktober, 10 – 16 Uhr
Kufstein/Fischergries, Dienstag, 21. Oktober, 10 – 16 Uhr
Innsbruck/Vorplatz Sillpark, Mittwoch, 22. Oktober, 10 – 16 Uhr
Telfs/Vorplatz Inntalcenter, Donnerstag, 23. Oktober,10 – 16 Uhr
„Gemeinsam Bewegt Tirol“ beim Tag der Offenen Tür
Innsbruck/Landhausplatz, Sonntag, 26. Oktober, 10 – 17 Uhr
Weitere Infos: www.bewegtes.tirol/tourstopps