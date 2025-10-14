Im Geiste einer mutigen Pädagogin: Feministische Schulprojekte für Agnes-Larcher-Preis gesucht

Der „Fall Agnes Larcher“ schlug in den 70er-Jahren Wellen, weit über Tirol hinaus. In Erinnerung an die mutige Pädagogin wird nun zum dritten Mal der Dr.-Agnes-Larcher-Preis ausgeschrieben. Gesucht sind Schulprojekte zum Thema Feminismus. So ungewöhnlich wie der Preis ist auch seine Vorgeschichte.