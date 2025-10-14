Wird zum dritten Mal vergeben

Im Geiste einer mutigen Pädagogin: Feministische Schulprojekte für Agnes-Larcher-Preis gesucht

Trug zum gesellschaftlichen Aufbruch in Tirol bei – und eckte damit an: Agnes Larcher.
© Archiv Gemeindemuseum Absam
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Der „Fall Agnes Larcher“ schlug in den 70er-Jahren Wellen, weit über Tirol hinaus. In Erinnerung an die mutige Pädagogin wird nun zum dritten Mal der Dr.-Agnes-Larcher-Preis ausgeschrieben. Gesucht sind Schulprojekte zum Thema Feminismus. So ungewöhnlich wie der Preis ist auch seine Vorgeschichte.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561