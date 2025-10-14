Neue Ausbildungsstation an der Univ.-Klinik Innsbruck

An der Innsbrucker Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie wurde im September auf der Station 7 Süd ein Pilotprojekt für eine Ausbildungsstation in der Gesundheits- und Krankenpflege gestartet.

Hier lernen Auszubildende, den gesamten Pflegeprozess eigenständig zu übernehmen – von der Aufnahme über die tägliche Versorgung bis hin zur Entlassung. Begleitet werden sie dabei von Praxisanleiter:innen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Kommunikation auf Augenhöhe: Die Azubis trainieren, wie sie professionell mit Patient:innen sowie im Team mit Ärzt:innen, Therapeut: innen und anderen Berufsgruppen kommunizieren. Damit werden sie optimal auf den Berufsalltag vorbereitet.

Besonders wertvoll ist die Möglichkeit, einen Tag in der Ortho-Trauma-Akutambulanz und im OP zu verbringen. Somit können die Auszubildenden den gesamten Weg eines Patienten/einer Patientin miterleben.

Die erste Pilotphase fand von Anfang September bis Ende Oktober statt. Ab dem Jahr 2026 ist geplant, die Ausbildungsstation zweimal jährlich für jeweils zehn Wochen durchzuführen. Beteiligt sind Studierende des Bachelorstudiums Gesundheits- und Krankenpflege ab dem vierten Semester sowie Auszubildende der Diplom-Ausbildung für Gesundheits- und Krankenpflege (Diplom alt) und der Pflegeassistenz bzw. Pflegefachassistenz.