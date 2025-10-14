Klavierduos verzaubern Schwaz: Internationales Duo trifft auf lokale Talente

Die Landesmusikschule Schwaz präsentiert am 16. Oktober in Kooperation mit dem Lions Club Schwaz einen zweiteiligen Klavierabend, bei dem sowohl lokale Talente als auch international renommierte Künstlerinnen und Künstler am Bösendorfer Konzertflügel brillieren werden.

Am 16. Oktober wird das Meistersingerfoyer im SZentrum Schwaz zum Schauplatz eines besonderen musikalischen Abends. Er beginnt um 19 Uhr mit einem Vorkonzert, bei dem Klavierduos der Musikschule Schwaz ihr Können unter Beweis stellen. Die jungen Musikerinnen und Musiker nutzen die Gelegenheit, ihr Talent auf dem großen Bösendorfer Konzertflügel im akustisch reizvollen Ambiente des Meistersingerfoyers zu präsentieren.

Nach einer Pause folgt um 20:15 Uhr der Hauptteil des Abends mit dem international erfolgreichen Klavierduo Wei Xie und Prof. Thomas Kreuzberger aus Wien. Die beiden Virtuosen haben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das Werke von Emil von Sauer, Antonin Dvorák, Johannes Brahms und George Gershwin umfasst. Auch Johann Strauss Sohn, der in diesem Jahr seinen 200. Geburtstag gefeiert hätte, ist mit Kompositionen vertreten.

Premiere für besonderes Klavierduo in Schwaz

Die chinesische Pianistin Wei Xie begann ihre musikalische Laufbahn bereits im Alter von vier Jahren und kann auf eine erfolgreiche Karriere als Pianistin zurückblicken. Ihr Duopartner Prof. Thomas Kreuzberger ist emeritierter Klavierprofessor der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien und weltweit als Juror internationaler Klavierwettbewerbe, Lehrer und Solist tätig. Mit diesem Auftritt gastiert das Klavierduo erstmals in Schwaz.