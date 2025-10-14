Studierende des MCI Innsbruck kochen für den guten Zweck

Kürbissuppe und Knödel wurden serviert, der Spendenerlös geht an die „Hobby Lobby Innsbruck“.

Drei Wochen dauerten die Planungen und Vorbereitungen, schließlich war es so weit: MCI Studierende luden zum Dinner für den guten Zweck. Unterstützt werden soll mit den Spenden die „Hobby Lobby Innsbruck“.

Auch die Dekoration wurde selbst gestaltet. © MCI

Dieses Bildungsprojekt ermöglicht kostenlose Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche zwischen acht und 15 Jahren, die aus benachteiligten Familien stammen. Mit Nachhilfe, aber auch Mal- und Zeichenkursen oder Styling-Workshops sollen die Jugendlichen auch Freunde und Freundinnen kennenlernen. Zudem würden soziale Kompetenzen erweitern und persönliche Stärken entdeckt werden. Auch ihre sozialen Kompetenzen soll erweitern und ihre Stärken entdeckt werden.

Gute Laune gab es auch beim Vorbereiten der Speisen für das Dinner. © MCI