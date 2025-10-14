OP in Hochrum
Saison-Aus für ÖSV-Talent: „Nicht der Start, von dem ich geträumt habe“
Emilia Herzgsell zählt zu den Zukunftsaktien im Österreichischen Skiverband. Die 20-Jährige muss die kommende Saison allerdings abschreiben. Die Salzburgerin erlitt eine schwere Knieverletzung und wurde bereits in der Privatklinik Hochrum operiert.
„Definitiv nicht der Saisonstart, von dem ich geträumt habe“, schrieb Herzgsell auf Instagram. „Aber das gehört zum Spiel dazu.“
Aufmunternde Worte kamen von ihren ÖSV-Kolleginnen Nadine Fest und Valentina Ringswanner. (TT.com)