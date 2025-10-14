Mit Māori-Flusswächter Ned Tapa auf Kanufahrt im VZ Breitenwang

Am 22. Oktober macht das Innsbruck Nature Film Festival Station im Naturpark Tiroler Lech. In Kooperation mit dem Filmcircle und dem Kulturforum Breitenwang wird ab 20 Uhr im Veranstaltungszentrum Breitenwang die preisgekrönte Dokumentation „I Am the River, the River Is Me“ gezeigt.

Breitenwang – Der Film des niederländischen Regisseurs Petr Lom beleuchtet die tiefgreifende Verbindung zwischen Mensch und Natur am Beispiel eines Flusses in Neuseeland. Im Mittelpunkt steht der Kampf einer indigenen Gemeinde für die rechtliche Anerkennung des Flusses als juristische Person – ein Thema, das auch für den Tiroler Lech von großer Relevanz ist.

Die Dokumentation zeigt, wie kulturelle Identität, Spiritualität und Umweltschutz miteinander verwoben sind.

Der 88-minütige Film wird in Originalsprache mit Untertiteln gezeigt. Im Anschluss an die Vorführung ist ein moderiertes Gespräch geplant, bei dem das Publikum die Möglichkeit hat, die Themen des Films zu diskutieren und Fragen zu stellen.

Als Referenten sind Hans Leo Bader (Netzwerk Rechte der Natur), Nora Schneider (GF Naturpark Tiroler Lech) und Werenfried Pfefferkorn (Lokaler Rafter) vor Ort.